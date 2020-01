Koor Terpsichore brengt Valentijnsconcert VDI

10 januari 2020

16u29 0 Oostrozebeke Koor Terpsichore brengt op 14 februari een Valentijnsconcert om het dertigjarig bestaan te vieren. Meegenieten kan die dag in ontmoetingscentrum Mandelroos.

Het koor ontstond toen het Ginstekoor en het Sint-Amanduskoor samensmolten. Om dat jubileum te vieren, is er op 14 februari om 19 uur in ontmoetingscentrum Mandelroos een Valentijnsconcert. Het koor zingt zowel religieuze als populaire muziek. Op het Valentijnsconcert brengen ze uiteraard liefdesliedjes, van ‘My heart will go on’ tot ‘Ik hou van u’ en ‘Gelukkig zijn’. Bezoekers kunnen kiezen uit twee formules: een glaasje cava en het optreden voor 12 euro of een glaasje cava, het optreden en aansluitend een kaasplank en een glaasje wijn of bier voor 25 euro.Het concert staat onder begeleiding van een combo uit Tielt en dirigent van dienst is Michiel De jaeger met Geert Debacker aan de piano.

Het koor telt 38 leden, maar vers bloed is altijd welkom. Vooral basstemmen zijn een welkome aanvulling.