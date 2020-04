Koen brengt met ‘Tusk’ zijn derde roman uit Valentijn Dumoulein

14 april 2020

15u18 0 Oostrozebeke Plantenverzorger Koen Van der Cruyssen heeft met ‘Tusk’ zijn derde roman klaar. De Oostrozebekenaar neemt ons dit keer mee naar een tv-show midden in de Afrikaanse jungle, waar twee tegenpolen 72 uur met elkaar moeten samenleven.

Koen is met ‘Tusk’ niet aan zijn proefstuk toe. Eerder schreef hij al ‘De Zoo’ (2014) en ‘Ik 2.0’ (2018). Dit keer verdiept hij zich in een verzonnen tv-show, die wel wat mee heeft van Big Brother. “De show heet net als het boek ‘Tusk’ en speelt zich af op een plek in de Afrikaanse jungle waar vast opgestelde camera’s alles registereren”, zegt Koen. “Elke week is er een nieuwe aflevering met twee nieuwe genodigden. Zij zijn, samen met de moderator, 72 uur lang op elkaar aangewezen. Weg gaan mag niet en als je weet dat de kandidaten steeds gekozen worden omdat het wellicht niet zal boteren, dan is het duidelijk dat er vaak vuurwerk mag verwacht worden. Het programma is dan ook hét kijkcijferkanon van de voorbije jaren. Het verhaal spitst zich toe op één aflevering, waarin een actrice en zakenman hun opwachting maken.”

Filosofische mijmering

Koen werkte anderhalf jaar aan ‘Tusk’. “De verhaallijn groeide tijdens het schrijfproces”, zegt hij. “De meeste ingevingen voor het boek kreeg ik tijdens het werk. Ik hoor iets, ik zie iets, en plots is er een ingeving. Een wending in het verhaal, een goed geformuleerde slagzin, een filosofische mijmering. Het belandt dan allemaal in een notitieboekje, en stilaan krijgt het verhaal vorm.Aangezien ik iemand ben die graag de wereld aanschouwt en analyseert, leek het me prima om die twee liefdes met elkaar te combineren: de liefde voor het denken en het analyseren, en de liefde voor het schrijven.”

Tusk is te koop via www.tusk.today. Het boek telt 135 pagina’s, kost 17,50 euro en is uitgegeven bij Elikser.