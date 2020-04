Klokken Sint-Amandus- en Sint-Jozefskerk luiden voortaan elke avond voor de zorgsector Valentijn Dumoulein

03 april 2020

13u01 7

Op vraag van inwoonster Greet Desmet zullen de klokken van de Sint-Amanduskerk voortaan elke avond om 20 uur luiden, uit respect voor de strijd van de mensen uit de zorgsector tegen het coronavirus.

“Ik kreeg het idee toen ik hoorde dat in Brugge elke avond de zegeklok van het Belfort voor het zorgpersoneel luidt”, zegt Greet. “In Oostrozebeke hebben we geen Belfort , maar wel twee kerken. Ik heb contact opgenomen met de mensen van het pastorale team en kreeg onmiddellijk een positief antwoord. Als dank en eerbetoon aan alle mensen die dagelijks in de vuurlinie staan en het beste van zichzelf geven om de zorg te verzekeren voor zovele mensen zullen vanaf vrijdag 3 april om 20 uur elke avond de klokken van zowel deSint-Amanduskerk als de Sint-Jozefskerk op de Ginste luiden.”