KLJ organiseert feestweekend Valentijn Dumoulein

10 oktober 2019

15u10 0 Oostrozebeke De lokale KLJ-afdeling organiseert van vrijdag 11 tot en met zaterdag 12 oktober een feestweekend. Op vrijdag bijten ze de spits af met hun Walking Dinner.

“Hierbij komen we van 19.30 uur tot middernacht bij de mensen thuis rond met eten, van hapjes tot dessert”, zegt Matthias Vandesompele. “Een volwassenenkaart kost zeventien euro en een kinderkaart tien euro. Deze zijn verkrijgbaar bij de leden of op 0494/23.55.24.” Op zaterdag 12 oktober is er de jaarlijkse Jagoewerefuif met muziek van Ajbeats en dj Athomic. Er is ook een uitgebreide cocktailbar.”

De activiteiten gaan door in de tent bij hoeve Vanhaverbeke in de Hoogleenstraat.” De KLJ telt 96 leden en de inkomsten van dit weekend gaan naar de ledenwerking.