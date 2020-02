Kleuters planten linde op speelplaats op Dikke Truiendag Valentijn Dumoulein

11 februari 2020

15u22 0 Oostrozebeke Ook de Ginsteschool in Oostrozebeke stond dinsdag stil bij Dikke Truiendag. De verwarming ging uit en de kinderen kwamen met een dikke trui naar school. Zo wil de Vlaamse overheid aandacht vragen voor het klimaat en de CO2-uitstoot.

Thema dit jaar is ‘Meer biodiversiteit helpt het klimaat’ en dus kwamen de kleuters met groene linten naar buiten. “Als symbolisch extraatje op deze dag”, zegt directrice Lieve Malisse. “We hebben meteen de daad bij het woord gevoegd en op onze speelplaats een lindeboom in een grote bloembak geplant. Dit kadert in een project rond een groenere speelplaats, dat we met steun van het oudercomité hebben kunnen realiseren. We willen onze grijze speelplaats omvormen tot een groene ontmoetingsplaats. Dankzij de boom komen kinderen in contact met educatieve elementen, zoals groeiprocessen tijdens de verschillende seizoenen en zorg voor de natuur.”

Het project kon gerealiseerd worden met financiële steun van de coöperatieve Cera.