Kledingzaak Ambyana sluit net voor start wegenwerken de deuren Valentijn Dumoulein Charlotte Degezelle

15 juni 2020

09u17 0 Oostrozebeke Een winkel in de Wielsbekestraat is er nog voor de start van de werken mee opgehouden. Vanessa Claeys van klerenzaak Ambyana hield tot en met zaterdag een totale uitverkoop van haar gamma dames- en herenkledij, maar nu zijn de deuren definitief dicht.

"Aanleiding is inderdaad de werken die voor de deur staan", zegt ze. "De winkel opende twee jaar geleden en sinds februari 2019 heb ik mij ingezet op kleding en outletbeurzen. Sinds die datum werk ik ook als thuisverpleegster in een groepspraktijk. Enkel en alleen de winkel uitbaten is niet voldoende om te overleven. Door de coronacrisis is de situatie er zeker niet makkelijker op geworden. Als verpleegster beleefde ik helaas van dichtbij hoe twee mensen de strijd tegen het virus verloren en mijn zaak moest noodgedwongen dicht."

Bereikbaarheid

Net nu de winkels weer open mogen, kiest Vanessa er bewust voor om met de winkel te stoppen. "De werken gaan anderhalf jaar duren en mijn huurcontract loopt maar een jaar meer. Bovendien komen klanten graag winkelen als de zaak goed bereikbaar is en dat kan ik hen nu niet bieden. Zodra het weer toegelaten is wil ik wel weer met mijn kledij op beurzen staan. Ik wens alle handelaars die op het parcours van de werken liggen alvast goede moed toe."

(VDI/CDR)