Kinderpopduo BlitZ maakt in nieuw lied komaf met genderstereotiep speelgoed Valentijn Dumoulein

23 oktober 2019

16u16 4 Oostrozebeke Met Sinterklaas in aantocht hebben Pieterjan Beheydt en Jens Declercq van kinderpopduo BlitZ een nieuwe single en bijhorende videoclip gemaakt. De Meulebekenaar en Otegemnaar willen komaf maken met genderstereotype keuzes bij speelgoed voor kinderen.

“Telkens Sinterklaas in aantocht is, valt het op hoe genderstereotiep het speelgoedaanbod is. Poppen, prinsessenattributen, make-upsets en huishoudspullen voor de meisjes en actiehelden, tractoren en vrachtwagens, experimenteer- en bouwdozen voor jongens. Meisjes worden onrechtstreeks naar een roze glitterwereld geduwd, terwijl jongens in een wereld van ruige actie gedropt worden.”

BlitZ wil de kinderen een genderbewuste houding laten aannemen. “Gelukkig mogen heel wat kinderen kiezen met wat ze spelen. Zo maakten mijn ouders er ook geen probleem van als ik een pop aan de Sint vroeg. Helaas is dat bij heel wat gezinnen niet zo”, zegt Pieterjan. “Ook voor winkelketens en speelgoedfabrikanten is er nog werk aan de winkel”, pikt Jens, zelf leerkracht in de Marialoopschool in Meulebeke, in. “Heel wat kinderen in mijn klas durven vaak geen andere keuzes maken uit groepsdruk of omdat het algemeen verondersteld wordt.”

Boodschap

In hun nieuwe single ‘Doe de Sintershake’ schudden de jongens letterlijk alles door elkaar. In de clip zien we jongens typisch jongensspeelgoed krijgen en omgekeerd. De kinderen zijn er niet gelukkig mee en de Pieten schieten in actie om het speelgoed te wisselen.

Dat BlitZ in hun liedjes graag een boodschap meegeeft aan kinderen is niet nieuw. ‘‘We vinden het belangrijk kinderen op een leuke manier duidelijk te maken dat iedereen zichzelf mag zijn. Zo zingen we het ook letterlijk in het liedje.”

‘Doe de Sintershake’ is vanaf nu te downloaden op www.blitzonline.be.