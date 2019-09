Kinderen testen nieuwe speeltoestellen uit op eerste schooldag Valentijn Dumoulein

02 september 2019

11u57

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Oostrozebeke Op de Ginsteschool in Oostrozebeke mochten de kinderen op hun eerste schooldag enkele nieuwe speeltoestellen uittesten.

“We hebben op de speelplaats een ‘paardenbloem’ die een houten speelboot vervangt die versleten was”, vertelt directrice Lieve Malisse. “Het gaat om een rond speeltoestel met heel wat motorische elementen in verweven. Er staat ook een loopbruggetje op. Zo’n toestel kost al snel tienduizend euro, maar we konden gelukkig rekenen op de financiële steun van het oudercomité voor deze aankoop. Tijdens het vorige schooljaar hielden ze verschillende acties om hun kas te spijzen en dat zal dit jaar niet anders zijn.”

Op twee andere locaties in de school zijn er ook nog extra speeltoestellen geplaatst. Het gaat om twee rustiger speeltuigen. “Die moeten peuters en kindjes van het eerste kleuter de kans geven in een rustig hoekje te zitten en van daaruit de oudere kinderen te observeren”, legt Lieve uit. “Zo geven we kinderen die nieuw zijn op school de kans om veilig met die nieuwe omgeving kennis te maken.”