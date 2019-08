Kinderen ontdekken springkastelendorp Valentijn Dumoulein

Op de Peloeze in het centrum van de gemeente heeft de Landelijke Gilde dit weekend een springkastelendorp geplaatst. Er is keuze tussen liefst dertig verschillende opblaasattracties. De eerste kinderen waagden zaterdagnamiddag al een sprong op een van de vele springkastelen. Onder hen ook Noah, Josse en Eren. “De keuze is enorm groot, zoiets hebben we nog nooit gezien”, joelden ze. Een van de bestuursleden van de Landelijke Gilde baat het bedrijfje achter de springkastelenattracties uit en daarom besloot de organisatie dit jaar om ze eens in eigen gemeente op grote schaal op te stellen. De vorige jaren pakten ze reeds uit met andere evenementen als een maïsdoolhof of fietstocht.

Het springkastelendorp is nog open tot zondagavond 25 augustus. De entree bedraagt 5 euro.