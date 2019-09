Kermis op de Ginste met rock en rommelmarkt Valentijn Dumoulein

04 september 2019

17u15

Bron: VDI 28 Oostrozebeke Op de wijk De Ginste strijkt van vrijdag 6 tot en met zondag 8 september de kermis neer. Dit jaar is het extra feest omdat het lokale feestcomité veertig kaarsjes mag uitblazen. Het thema van deze editie is black and white.

Het veertigjarig bestaan wordt op vrijdagavond alvast gevierd met een rockavond. De deuren openen om 20 uur. Er staat een tent op het Kerkplein aan de Grotstraat. Om 21 uur kan je er kijken naar Iron Maiden-tributeband Powerslave, om 23 uur is het de beurt aan Maiskie Molie en om 1 uur draait DJ Turbeau plaatjes. Dat is niemand minder dan Franky De Smet Van Damme van Channel Zero. Tickets kosten 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de deur.

Op zaterdag 7 september zijn er om 14 uur de Black and White-games. Het gaat om een spelletjesnamiddag aan het Kerkplein. Groepen gaan de strijd aan in algemene proeven die doorheen de jaren al eens de revue op de kermis passeerden. Bij elke proef vallen er punten te winnen. Verenigingen en vrienden kunnen zich in groepen van zes inschrijven, waarbij er minimum twee dames in de groep moeten zitten. Om 17 uur staat de foodtruck Wurst&Co er.

Op zondag 8 september is er vanaf 6 uur de rommelmarkt en om 11 uur gaat er een gratis festival met muziek, drank en eten van start.