Kerkhof heeft eventjes zijn eigen ‘Stonehenge’ Valentijn Dumoulein

06 november 2019

15u05 2 Oostrozebeke Wie op de gemeentelijke begraafplaats in de Kalbergstraat een bezoek aan zijn overleden geliefden brengt, zal het vast ook al zijn opgevallen. Sinds kort prijkt er een Keltische steencirkel op het kerkhof. Het gaat om een tijdelijk kunstwerk van Rita Van Colen.

De steencirkel doet denken aan een kleinere versie van de steencirkel die in het Britse Stonehenge prijkt, maar komt uit de koker van keramiste Rita. “Het gaat om mijn eindwerk dat ik maakte toen ik aan de Tieltse Kunstacademie afstudeerde”, vertelt ze. “Een foto van menhirs heeft me geïnspireerd. Ik heb er wat opzoekwerk naar gedaan, ben in Tongeren naar het Gallo-Romeins museum geweest en in Frankrijk heb ik een wandeling gemaakt met heel veel menhirs langs het parcours. Gaandeweg ontstond het idee om niet alleen een menhir, maar een hele Keltische steencirkel na te bootsen. Die fascineren mij omdat na al die eeuwen niemand precies weet waar ze voor dienen.”

Gemaakt van klei

Rita maakte de stenen uit de cirkel van een speciaal soort klei en bakte die nadien in een oven. “De wanden zijn hol en de buitenkant is met stenen bekleed om toch het juiste uiterlijk te hebben”, zegt ze. “Ze wegen uiteraard niet zoveel als echte stenen, maar ik heb toch hulp nodig om ze te verplaatsen. Ze stonden even tentoongesteld in de inkomhal van het Gildhof in Tielt en op een hoeve in Waregem, maar nu krijgen met toestemming van het bestuur tijdelijk een plaats op het kerkhof van mijn thuisgemeente Oostrozebeke. Toepasselijk, want ook de Kelten waren veel met het hiernamaals bezig. Ik heb er al veel positieve reacties over mogen ontvangen.”