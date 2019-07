Kampeer eens met het gezin in de Groene Long Valentijn Dumoulein

04 juli 2019

15u41

Bron: Valentijn Dumoulein 0

De gemeente stelt de groene long op vrijdag 13 september beschikbaar als gezinscamping. Wie dat wenst kan er vanaf 17 uur zijn tentje komen opzetten om er te genieten van een avondje met het ganse gezin.

Gezinnen brengen daarvoor zelf hun tent, slaapzakken, matjes en eventueel ander kampeermateriaal mee. Tussen 19 en 20.30 uur kan je aanschuiven voor een heerlijke buitenmaaltijd en er is een gezellige bar met terras voorzien. Voor de kinderen is er speelmateriaal en randanimatie voorzien.

Zaterdagochtend worden de kampeerders gewekt met vrolijke muziek en is er de keuze tussen een ochtendloop of animatie. Vanaf 8 uur kan iedereen aanschuiven aan een lekker ontbijt, waarna er tijd is om te praten en de tenten af te breken. Het sanitair is beperkt tot een toilet en de mogelijkheid om de tanden te poetsen en een kattenwasje te doen.

Het gaat om een gezinscamping. Jongeren zonder ouders kunnen er niet terecht. Deelnemen kost 8 euro per kind onder de twaalf jaar en 10 euro per volwassene, alle bovenstaande faciliteiten inbegrepen.

Vooraf inschrijven is noodzakelijk via de dienst vrije tijd of via een online inschrijvingsformulier op de gemeentelijke website. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. De inschrijvingen sluiten af op 4 september.