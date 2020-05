Jo (48) rondt Ironman Vancouver 70.3 rond zijn kot succesvol af LSI

31 mei 2020

19u02

Bron: LSI 0 Oostrozebeke Triatleet Jo Cinjaere (48) uit Oostrozebeke is er zondag in geslaagd zijn geplande halve Ironmantriatlon op het Canadese Vancouver Island rond zijn kot af te leggen. Na 5 uren en 50 minuten overschreed hij de finishlijn op de oprit van zijn woning op De Ginste. “En nu een frietje en een hamburger”, lachte hij.

In normale omstandigheden was Jo 8.000 kilometer van huis, in Canada. Hij had er zich ingeschreven voor de Ironman 70.3 Victoria, op Vancouver Island, een groot eiland in de Grote Oceaan, aan de westkust van Noord-Amerika. Tot het coronavirus roet in het eten kwam gooien. Maar Jo liet zich niet ontmoedigen en simuleerde de wedstrijd zo waarheidsgetrouw mogelijk rond zijn woning. Met spandoeken, de Canadese vlag, een zelfgemaakt startnummer 1, een tijdsklok,... De wedstrijd zelf bestond uit 1,9 km koord zwemmen in zijn Intexzwembad in de tuin, 90 kilometer fietsen op de rollen op de oprit en 29 rondjes lopen rond de wijk voor 21 km. Zelf had hij samen met zijn trainer Dirk Demaré van Triruncy een tijd onder de 6 uren op het oog. En daar slaagde hij met vlag en wimpel in. “Het fietsen gingen beter dan verwacht, aan meer dan 30 km/u op een geaccidenteerd parcours”, hijgt Jo nog even na. “Tijdens het lopen had ik wel een dipje maar na een Colaatje ging het opnieuw vlot. Het was warmer dan ik dacht, de wind deed af en toe deugd maar maakte het wel iets lastiger.”

Tijdens zijn wedstrijd kreeg Jo regelmatig aanmoedigingen van passanten, buren, vrienden, kennissen en ploeggenoten van zijn triatlonclub EFC-ITC uit Izegem. Na de finish wachtte dochter Falke met een medaille en een kus als beloning. Over drie weken herhaalt Jo zijn kunstje. Dan wacht de thuiseditie van de geplande halve triatlon in Denemarken.