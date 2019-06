Jeugdhuis is even een ‘blokkot’ VDI

13 juni 2019

13u07

Bron: VDI 0 Oostrozebeke Jeugdhuis ’t Ipperste in de Smallestokstraat dient de komende weken als ‘blokkot’. Tenminste, zo doopt de jeugddienst de ruimte deze examenperiode om.

“Blokkot ’t Ipperste is een plaats waar jongeren samen kunnen studeren”, vertelt Bert Verstraete van de jeugddienst. “Het initiatief wordt enthousiast onthaald en de studenten maken er dankbaar gebruik van. Het gemeentebestuur stelt twintig plaatsen ter beschikking. Er is gratis koffie en water en natuurlijk ook wifi. Aan elke tafel is een stopcontact voor laptop of tablet.”

Het blokkot is elke dag van 8 tot 20 uur open. In het weekend kun je er terecht van 9 tot 20 uur. In de week kun je de sleutel ophalen bij buitenschoolse kinderopvang De Wiemkes, in het weekend is dat in ontmoetingscentrum Mandelroos. De studeerruimte is uitzonderlijk niet beschikbaar op 22 juni. Blokken kan nog tot en met 28 juni.

Meer info bij de jeugddienst op 056/67.11.72 of via jeugd@oostrozebeke.be.