Inwoners mogen voortaan vragen stellen aan de gemeenteraad Valentijn Dumoulein

04 maart 2020

15u42 0 Oostrozebeke Op vraag van oppositiepartij Inspraak.nu zullen Oostrozebekenaren voortaan zelf iets kunnen aankaarten op de gemeenteraad. Het nieuwe spreekrecht laat hen toe om in het half uur voor aanvang van de raad iets aan de gemeente te vragen.

Inspraak.nu vroeg al op de gemeenteraad van november 2019 om spreekrecht in te voeren en de meerderheid keurde het voorstel toen verrassend goed. Ondertussen is er een reglement voor opgemaakt. Concreet krijgen drie burgers een half uur voor elke raad de kans om een vooraf ingediende vraag aan de raadsleden voor te leggen. Een burger kan ook optreden in naam van een vereniging of wijk. De vragen moeten gaan over zaken van gemeentelijk belang. Het spreekrecht moet minstens twee weken op voorhand aangevraagd worden. Spreekrecht aanvragen, kan op de website van de gemeente.

