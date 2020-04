Inspraak.nu wil eenmalige gratis ophaling groot huisvuil Valentijn Dumoulein

21 april 2020

10u38 0 Oostrozebeke Oppositiepartij Inspraak.nu roept het gemeentebestuur van Oostrozebeke op om een eenmalige ophaling van groot huisvuil te organiseren.

“Er zijn veel mensen thuis, waardoor er gepoetst en opgeruimd wordt”, motiveert Marleen Lefebre het voorstel van haar partij. “Mensen zouden door die ophaling minder heen en weer moeten rijden naar het containerpark, waardoor je besmetting met het coronavirus kunt beperken. We horen van afvalintercommunale IVIO dat de containerparken wel weer open zijn, maar dat mag alleen voor één tot twee vooraf gesorteerde fracties, zoals tuin- of puinafval. Daarom vragen ze ook om zoveel mogelijk afval thuis te bewaren tot na de coronacrisis. Ons voorstel zou daar soelaas kunnen bieden.”

Afvaltoerisme

Burgemeester Luc Derudder (Oostrozebeke.nu) ziet het voorstel niet zitten. “Alleen IVIO mag afval ophalen en technisch is het ook niet haalbaar”, zegt hij. “We kunnen dat ook niet in Oostrozebeke alleen doen, want dan worden we een aantrekkingspool voor ‘afvaltoerisme’. Bovendien kunnen we grof vuil ophalen en veilig werken in deze tijden niet met elkaar rijmen. We hebben ook een afspraak met IVIO waarin staat dat we tot 2037 samenwerken en dat de gemeente daardoor niet zelf afval mag ophalen.”

Altijd betalend

IVIO-directeur Dirk Haelvoet meldt ook dat het ophalen van grofvuil altijd betalend is. “Het Vlaams milieuvergunningsdecreet legt dit verplicht op. We stellen van onze kant inderdaad voor dat mensen met twee fracties afval komen en één van die twee mag gerust grofvuil zijn. We organiseren in normale tijden zelf ook zo’n ophaalrondes, maar in Oostrozebeke waren vorig jaar maar twee ophaaladressen ingeschreven. Zeer weinig mensen dienen dus zo’n verzoek in.”