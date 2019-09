Infoavond rond sportvoeding VDI

10 september 2019

12u44

Bron: VDI 0

De sportdienst en het Regionaal Sportoverleg organiseren op maandag 16 september om 19 uur een gratis info-avond rond sportvoeding. Voor sportievelingen die op hun voeding willen letten. De avond gaat door in gemeenschapscentrum OC Mandelroos op het Gemeenteplein 1. Inschrijven via sport@oostrozebeke.be of 056/67.11.71.