I.V.I.O-containerparken versoepelen coronamaatregelen Valentijn Dumoulein

12 juni 2020

15u47 19 Oostrozebeke Vanaf maandag 15 juni gelden versoepelde toegangsregels voor de elf containerparken van afvalintercommunale I.V.I.O.

Vanaf dan is er geen beperking meer op het aantal te brengen fracties en ook de beperking van één bezoek om de twee weken geldt niet langer. De containerparken aanvaarden ook weer herbruikbaar materiaal voor de Kringloopwinkel en ook verhakseld hout verkopen ze weer.

Andere coronamaatregelen blijven wel nog gelden. Zo moet je nog altijd anderhalve meter afstand van elkaar en de parkwachter bewaren. Je mag met maximum twee personen per wagen langskomen en kinderen moeten in de auto blijven. I.V.I.O. vraagt of je je afval thuis kunt sorteren zodat de tijd in het park beperkt blijft. Er is ook geen toegang tot de parkwachtershuisjes mogelijk. Tijdens het wachten blijf je ook in de wagen.

Het aantal voertuigen dat gelijktijdig op het park wordt toegelaten, blijft beperkt naargelang de grootte van het park. De parkwachter kan hier zelf het aantal verhogen of verminderen naargelang de situatie. Hulpmateriaal om te lossen en op te ruimen, zoals schop en borstel, zijn voorzien, maar I.V.I.O. blijft adviseren dit zelf mee te brengen. Asbestcement wordt nog altijd niet aanvaard, zodat al het beschermingsmateriaal beschikbaar blijft voor de zorgsector.

De regels gelden voor de containerparken uit het I.V.I.O.-werkingsgebied: Izegem, Ardooie, Ledegem, Lendelede, Ingelmunster, Oostrozebeke, Tielt, Ruiselede, Pittem, Meulebeke en Dentergem.

Meer over Ardooie

Dentergem

I.V.I.O.

Ingelmunster

Izegem

Kringloopwinkel

Ledegem

Lendelede