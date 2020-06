Houtgensters vatten vuur in loods van houtverwerkend bedrijf Alexander Haezebrouck

27 juni 2020

18u23 0 Oostrozebeke Bij het houtverwerkend bedrijf A&S Energie in de Nieuwenhovestraat in Oostrozebeke is zaterdag rond 15 uur brand uitgebroken. Uit een machine vielen houtgensters naar beneden die aan het branden waren op een berg met houtafval. De schade bleef beperkt.

De eerste zorg van de brandweerlui, die in grote getale waren afgezakt naar het bedrijf, was voorkomen dat de grote berg afvalhout waar de gensters op vielen, vuur zou vatten. Die grote berg spoot de brandweer volledig nat om een vuurhaard te vermijden. Nadien konden de brandweermannen zich concentreren op het verbrande hout in de machine zelf. Hoe het vuur is kunnen ontstaan, is nog onduidelijk. De schade bleef op het eerste zicht beperkt tot de machine. A&S Energie verwerkt afvalhout om het een nieuwe bestemming te geven.