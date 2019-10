Hogeschool Vives verwelkomt 15.000ste student Valentijn Dumoulein

08 oktober 2019

16u18 3 Oostrozebeke Hogeschool Vives heeft de kaap van vijftienduizend studenten overschreden, gespreid over de campussen in Kortrijk, Brugge, Oostende, Roeselare en Torhout. De eer viel te beurt aan Artuur Verstraete (18) uit Oostrozebeke. Hij start op campus Kortrijk met de opleiding verpleegkunde.

Artuur kreeg in aanwezigheid van Kortrijks onderwijsschepen Kelly Detavernier cinematickets overhandigd door algemeen directeur Joris Hindryckx. Nancy Boucquez, studiegebieddirecteur verpleeg- en vroedkunde, trakteerde alle eerstejaars verpleegkunde op Mars-repen, met de slogan ‘De eerstejaars van Vives hebben heel wat in hun mars’. “Ik heb gekozen voor verpleegkunde omdat ik graag mensen wil helpen”, zegt Artuur. “Ik geef training aan 12-jarigen in de volleybalclub van Ooigem en wil me verder verdiepen in het omgaan met mensen, zowel volwassenen als kinderen. Mijn keuze voor Vives is ook niet toevallig. Mijn zus zit in het derde jaar vroedkunde en spreekt vol lof over de hogeschool.”

Vives telt 1.250 personeelsleden en 15.000 studenten in de basisopleidingen in zes studiegebieden: biotechniek, gezondheidszorg, handelswetenschappen en bedrijfskunde, industriële wetenschappen en technologie, onderwijs en sociaal-agogisch werk. Vives beschikt over campussen in vijf steden in West-Vlaanderen: Brugge, Kortrijk, Oostende, Roeselare en Torhout.