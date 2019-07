Hitte-alarm: vuilniswagens halen afval deze week vroeger op VDI

22 juli 2019

15u20

Bron: VDI 14 Oostrozebeke Om de uitzonderlijk warme temperaturen deze week toch de baas te kunnen, mogen de afvalophalers de volgende dagen en weken al om 5 uur ’s ochtends aan hun ophaalronde beginnen.

Daarom raadt afvalintercommunale IVIO aan om altijd tijdig de vuilniszakken buiten te zetten. Dat mag al de avond voordien vanaf 20 uur. Deze uitzonderlijke situatie duurt zolang de extreem warme dagen blijven duren. Dit geldt voor de gemeentes Ardooie, Dentergem, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lendelede, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede en Tielt.

Om geurtjes en maden in en rond de huisvuilzakken te vermijden, heeft IVIO nog wat tips: stop indien mogelijk geen vlees- en visresten in de restafvalzak. Als je toch restjes hebt, gebruik dan een klein plastic zakje. Groente- en fruitafval kan je gebruiken voor thuiscomposteren. Zet de PMD- en restafvalzak in de schaduw en spoel verpakkingen uit alvorens ze in de PMD-zak of glascontainer te stoppen. Sluit de afvalzak ook goed af.

