Herstellingswerken aan jaagpad in Oostrozebeke Valentijn Dumoulein

10 juni 2020

11u39 0 Oostrozebeke De Vlaamse Waterweg is gestart met herstellingswerken aan het jaagpad langs het kanaal Roeselare-Leie tussen Oostrozebeke en Wielsbeke. In overleg met de gemeentes wil ze er het comfort voor gebruikers opvoeren.

“We verhogen met deze werken het comfort op de jaagpaden zodat er comfortabeler gefietst kan worden langs het water”, zegt Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD). “ Dit kan een stimulans zijn om meer te fietsen, niet alleen recreatief, maar ook voor het woon-werk of woon-schoolverkeer. Jaagpaden zijn heel geschikt als vlotte en veilige fietsverbindingen tussen woon-werkgebieden, aangezien ze meestal niet kruisen met het drukke wegverkeer.”

Het jaagpad in Oostrozebeke was in slechte staat door opdrukkende boomwortels. Na de herstellingswerken wordt het jaagpad weer een aangename pendelroute voor zachte weggebruikers. De Vlaamse Waterweg pakt in totaal 2,4 kilometer jaagpad aan tussen de Wantebrug in de Gentstraat en de Zwaantjesbrug aan de Fabiolalaan in Wielsbeke. De kostprijs van de werken bedraagt een half miljoen euro.

Tijdens de werken wordt voor fietsers en voetgangers een plaatselijke omleiding voorzien. Zij worden omgeleid onder en over de Ringbrug, de Oostrozebekestraat en de Expressweg. Deze route geldt in beide richtingen. In het bouwverlof en begin augustus, nadat de toplaag aangebracht is, gaat het jaagpad tussentijds open .De werken moeten in de tweede helft van augustus achter de rug zijn.