Heraanleg kerkplein en wegenwerken op De Ginste Valentijn Dumoulein

08 oktober 2019

10u37 0 Oostrozebeke Deze maand gaan er op De Ginste een reeks ingrijpende wegen- en rioleringswerken van start. Op de agenda staan rioleringswerken, het uitdiepen, verbreden en inhuizen van grachten en de heraanleg van het kerkplein.

De werken vinden plaats in de Molsten-, Grot- en Vijf Eikenstraat. Bedoeling is om het heldere regenwater naar de nabijgelegen Mandel te draineren. Vuil water gaat dan richting leidingen die naar het zuiveringsstation lopen. Alle woningen in die buurt zijn daardoor verplicht een gescheiden afvoer te plaatsen. In de omgeving van de Sint-Jozefskerk wordt de gracht ingekokerd. Door de werken moet ook het wegwerk opengebroken worden. Na de heraanleg van het kerkplein komen er twee parkeerplaatsen voor elektrische wagens bij. De gemeente maakt van de gelegenheid gebruik om op het parcours ook LED-verlichting te voorzien.

Verschillende fases

De eerste fase van de werken is gestart en daarin komen het kerkplein en de Grotstraat aan de beurt. De einddatum voor die fase is februari 2020. De gemeente belooft alvast over alle fases en omleidingen te communiceren. De werken in de Vijf Eikenstraat vinden plaats in twee fases. Die starten in februari volgend jaar en duren tot maart. In een volgende fase gaat het om stukken tussen woning 5 en 1. Die werken duren van mei tot augustus 2020. In de Molstenstraat starten deze maand al en duren tot januari 2020. De aanleg van nieuwe grachten in de Grotstraat starten i ndecember en duren tot maart 2020. Tot slot duren de werken in de Boomgaardstraat van november tot februari 2020.