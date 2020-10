Hannelore en Debby openen broodjeszaak DeLo in voormalig café Reno Valentijn Dumoulein

06 oktober 2020

12u19 0 Oostrozebeke In de Kalbergstraat zijn Hannelore Deseyne (37) en haar vriendin Debby Van Daele (33) met hun broodjeszaak DeLo gestart.

Het duo deed reeds drie jaar ervaring op in broodjeszaak ’t Baguetje, amper honderd meter verder. “Maar die maakte deel uit van een keten, terwijl we nu op eigen benen staan”, zeggen de dames. “De naam van de zaak verwijst dan ook naar onze namen. Het grote voordeel van deze locatie, waar vroeger café Reno was gevestigd, is dat we hier veel meer plaats hebben. Klanten kunnen hier rustig iets blijven eten in een mooie ruimte. We hebben de nodige verbouwingen gedaan om er hier iets gezelligs van te maken. We serveren niet alleen broodjes, maar ook slaatjes en warme pasta’s en panini’s. In de namiddag kan je hier ook terecht voor een koffie en een gebakje. Dat aanbod willen we op termijn nog uitbreiden, wat voor veel oudere mensen in de buurt een leuke troef is.”

Broodjeszaak DeLo is open van 5 tot 18 uur. Op dinsdag kan je er enkel tot 13.30 uur terecht en op woensdag is de zaak gesloten.