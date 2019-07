Groene Long heeft er met speelschip nieuwe blikvanger bij Valentijn Dumoulein

19 juli 2019

16u34

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Oostrozebeke De Groene Long heeft er met een houten speelschip een leuke attractie bij. De groenzone aan de Krinkelstraat is nu nog omringd door dranghekkens, maar burgemeester Luc Derudder bevestigt dat er al op gespeeld mag worden.

“De dranghekken staan er omdat er rondom rond gras ingezaaid is”, vertelt hij. “Maar we hebben een doorgang gemaakt zodat kinderen er al op kunnen spelen. We moeten wel nog het water aansluiten, want er is ook een waterelement in verwerkt. Op 13 september volgt een officieel openingsmoment.” Naast het speelschip met zandzone staan er ook enkele klimtoestellen en een hangmat.” De gemeente investeerde 80.000 euro in de nieuwe speeltoestellen.