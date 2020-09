Groen licht voor oktoberkermis in Oostrozebeke Valentijn Dumoulein

24 september 2020

12u30 0 Oostrozebeke Het Herfstcriterium en de paardenkoers zijn door corona helaas niet aan de orde, maar de jaarlijkse oktoberkermis krijgt wel groen licht van het gemeentebestuur.

Dat betekent dat je op 3,4 en 5 oktober op het Gemeenteplein terecht kan voor verschillende kermisattracties, al gelden er een reeks strikte coronamaatregelen. Er wordt één wandelrichting toegepast en aan de ingang is alcoholgel voorzien. Een mondmasker dragen op het plein en de attracties is verplicht als je ouder dan twaalf jaar bent.

Door corona staat er ook geen feesttent. Op zaterdag zijn er in de namiddag wel wielerwedstrijden voor nieuwelingen en junioren en kan je iets drinken in het kermiscafé in OC Mandelroos. Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia baat de bar uit. Basketbalclub Rozenbeka bezorgt uitzonderlijk stoofvlees met frietjes aan huis. Bestellen kan via secrozenbeka@hotmail.be. Op zondag 4 oktober is er om 12 uur een eetfestijn bij voetbalclub SCOR in hun SCORkaffee. Meer info: jean-marie.bonte@skynet.be. Tussen 14.30 en 17.30 uur is er kermisanimatie.