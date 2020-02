Gratis wifi in centrum uitgebreid Valentijn Dumoulein

12 februari 2020

15u42 0 Oostrozebeke Het gemeentebestuur breidt zijn aanbod gratis wifi in het centrum uit voor al zijn inwoners.

Voortaan is er ook gratis wifi in en rond gemeenschapszaal Tjuf en in de nieuwe sporthal. De gemeente haalde daarvoor subsidies binnen van de Europese Unie via het project wifi4eu.