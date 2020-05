Gouverneur fluit Oostrozebeke terug: vrijdag toch nog geen wekelijkse markt Valentijn Dumoulein

12 mei 2020

12u59 0 Oostrozebeke Het gemeentebestuur van Oostrozebeke wilde op vrijdag 15 mei de wekelijkse vrijdagmarkt hernemen, maar die plannen stoten op verzet van de gouverneur. De gemeente had de nodige veiligheidsmaatregelen voorzien, maar de Nationale Veiligheidsraad heeft nog geen groen licht gegeven voor markten.

Op dit ogenblik zijn alleen markten toegelaten op plaatsen waar er geen of weinig voedingswinkels in de buurt zijn. Dat is onder andere het geval op de Wapenplaats in Wakken, waar al enkele weken enkele voedingskramen staan. Oostrozebeke wilde echter op vrijdag 15 mei al een marktdag organiseren. “We baseerden ons daarvoor op de regel dat alleen individuele marktkramen toegestaan worden door lokale autoriteiten”, zegt burgemeester Luc Derudder. “Ook met de logische redenering dat de winkels wel vanaf 11 mei open mochten en dus redeneerden we dat de markt ook onder die omstandigheden viel.”

De gemeente had al een circulatieplan met wandellijnen gemaakt, met ook een maximum aantal toegelaten bezoekers per kraam en op het Gemeenteplein. Er zou ook gemeentepersoneel aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden en het dragen van een mondmasker zou aangeraden worden. Gouverneur Carl Decaluwé liet echter weten dat er nog geen markt mag plaatsvinden. Wel wordt verwacht dat de Nationale Veiligheidsraad zich woensdag over de markten zal uitspreken en dat die vermoedelijk vanaf 18 mei weer toegelaten zullen zijn.