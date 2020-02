Genomineerden voor huldiging Sportkampioenen bekend Valentijn Dumoulein

18 februari 2020

13u02 1 Oostrozebeke Het gemeentebestuur huldigt op vrijdag 6 maart naar jaarlijkse gewoonte zijn sportkampioenen. Ondertussen zijn de genomineerden bekendgemaakt.

De kandidaten voor de trofee van Verdienstelijke Jongere bij de meisjes zijn atletiekster Ayco Buyse (provinciaal kampioene kogelstoten en 4x400 meter), tennisster Emma Samyn (provinciaal kampioenen bij de U13 meisjes) en toestelturnster Axelle Van den Berghe (12de plaats op het BK). Bij de jongens komen beloftevolle wielrenner Michiel Lambrecht (21 podiumplaatsen en 9 overwinningen het voorbije seizoen), atletieker Pepijn Maes (behaalde vorig jaar 4 provinciale titels) en motorcrosser Avo Tack (Belgisch kampioen MX85, vice-Belgisch Kampioen en Vlaams kampioen) kans op de titel van Verdienstelijke Jongere.

In de categorie Sportfiguur van het Jaar maken twee mensen kans op de prijs. Leander Spiesschaert is de drijvende kracht achter floorballclub The Flo-Mark Bullets. Hij is door Sport Vlaanderen erkend als eerste floorballtrainer in ons land. Marc Verbrugghe verdiende dan weer zijn sporen in de zijspanscross.

Ivan Kindt, Dirk Lannoo en Marvin Vanluchene kunnen Sportman van het Jaar worden. Ivan is verdienstelijk in het rolstoeltennis en algemeen winnaar van de criteriums in ons land. Dirk is provinciaal kampioen 1.500, 5.000 meter en 4 x 400 meter in de atletiek outdoor en Marvin is met Ben Van den Bogaert vicewereldkampioen motorcross in de zijspan. Voor Sportvrouw van het Jaar kijkt de gemeente naar motorcrosser Kelly Debruyne, triatlete Charlene Ottevaere en atletiekspeelster Tracy Vullers. Charlene werd zesde op het WK Ironman in HawaÏ en Tracy is meermaals provinciaal kampioene in diverse categorieën geworden.