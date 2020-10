Gemeentebestuur waarschuwt voor wespen aan het BMX-parcours CDR

09 oktober 2020

Ter hoogte van het BMX-parcours achter het Oostrozebeekse sportcentrum werd vrijdag een wespennest gevonden. Het gemeentebestuur laat via hun sociale media weten dat de brandweer al ter plaatse kwam voor verdeling, maar ze waarschuwen tegelijkertijd dat de wespen kunnen nog een tweetal dagen actief kunnen zijn rond het nest. Let dus extra op als je daar in de buurt bent.