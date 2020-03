Gemeente neemt Ginstezaal van kerkfabriek over Valentijn Dumoulein

31 maart 2020

14u32 3 Oostrozebeke Het gemeentebestuur van Oostrozebeke heeft een akkoord met de parochie om de Ginstezaal over te nemen. De overdracht wordt geregeld via een erfpachtregeling.

Nu is de zaal nog in handen van de kerkfabriek van de Ginste, maar in de praktijk beheert een plaatselijk zaalcomité het gebouw. Er waren al langer wat opknapwerken aan de zaal nodig en de overdracht aan de gemeente betekent dat die in de toekomst ook uitgevoerd kunnen worden. “Op de gemeenteraad van donderdag wordt de Ginstezaal alvast mee opgenomen in het nieuw retributiereglement”, weet bevoegd schepen Olivier De Marez. “De prijs stijgt lichtjes, zodat ze gelijkgeschakeld is met de huurprijzen voor andere gemeentelijke zalen.”