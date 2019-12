Gemeente in beroep tegen biolegkippenbedrijf, uitbaters reageren: “Ons dossier wordt gebruikt als politiek gevecht” Valentijn Dumoulein

09 december 2019

10u50 0 Oostrozebeke De toekenning van een omgevingsvergunning voor een biolegkippenbedrijf op de hoeve Lannoo door de provinciale deputatie zindert na. De gemeente tekent er beroep tegen aan en ook oppositiepartij Inspraak.nu is geen voorstander. “En dat terwijl ze bij een plaatsbezoek aan een gelijkaardig bedrijf wél positief waren”, foeteren de aanvragers.

Het gaat om een nieuwe kippenstal met mestopslagplaats met ruimte voor 18.000 dieren. De helft van de omliggende gronden zou dienen als uitloopzone voor de biokippen. Er kwamen 56 bezwaarschriften van omwonenden binnen. Zij vrezen vooral lawaai- en geurhinder. De gemeente gaf een (niet-bindend) negatief advies, maar de provincie gaf toch groen licht. De gemeente gaat nu in beroep tegen die beslissing. “We zijn van mening dat een inplanting op die plaats niet kan omdat die voor te veel hinder zou zorgen”, aldus schepen Olivier De Marez.

We zijn heel benieuwd wat hun de argumenten voor het beroep zijn.” Aanvragers Robbert-Jan Coens en Mieke Loontjens.

“Inhoud telt blijkbaar niet”

Aanvragers Robbert-Jan Coens en Mieke Loontjens voelen zich een speelbal van de lokale politiek. “In het voorjaar nodigden wij het schepencollege uit naar een gelijkaardig bedrijf. Zij waren positief over het project”, zeggen ze. “Ook de mensen van oppositiepartij Inspraak.nu zijn hebben in mei zo’n bedrijf met ons bezocht.” Dat beide partijen nu anders reageren, zit hen hoog. “Het is zeer duidelijk dat ons dossier gebruikt word als politiek gevecht. De inhoudt telt blijkbaar niet. Wij hebben een ijzersterk dossier ingediend, de deputatie keurde dit mits enkele kleine aanpassingen goed. Die waren vooral gericht op de omheining en de beplanting, zodat het geheel past in de landschappelijke waardevolle Mandelvallei. We zijn heel benieuwd wat hun de argumenten voor het beroep zijn.”

Het koppel vreest dat de overlast van vleesverwerkend bedrijf Kipco-Damaco in dezelfde gemeente hun zaak bemoeilijkt. “Terwijl het om twee totaal andere dossiers gaat, maar we zijn er zeker van dat het protest daar er hier toe geleid heeft dat zij in dit dossier vlug hebben besloten ook in beroep gaan.”