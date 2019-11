Garry Hagger en Dina Rodrigues te gast op seniorenfeest Valentijn Dumoulein

05 november 2019

Het jaarlijkse seniorenfeest vindt dit jaar plaats op zaterdag 16 november in sportcentrum De Mandelmeersen. Alle 55-plussers zijn vanaf 14 uur welkom voor optredens van onder andere Garry Hagger en Dina Rodrigues. Dat gebeurt onder begeleiding van Eddy Vroman. Het seniorenfeest is een jaarlijkse organisatie van de seniorenraad en het gemeentebestuur. Deelnemen kost zes euro. Inkomkaarten kun je kopen in ontmoetingscentrum Mandelroos en bij leden van de seniorenraad. Er is geen kaartenverkoop aan de deur. Meer info op 056/57.11.70.