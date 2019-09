Fietssuggestiestroken in Rozenberg- en Kalbergstraat VDI

16 september 2019

Op maandag 16 september en dinsdag 17 september worden fietssuggestiestroken in de Rozenbergstraat en de Kalbergstraat aangebracht. Er geldt daardoor tussen de Veldstraat en het rond punt van de Kalbergstraat éénrichtingsverkeer. In de loop van volgende week worden ook de markeringen en de verkeersborden voor de fietsstraat aangebracht. Vanaf dan is de wetgeving van een fietsstraat van toepassing. De fietsstraat situeert zich in de Kalbergstraat tussen de Rozenbergstraat en de Kerkstraat. In een fietsstraat hebben fietsers voorrang op de auto’s. Auto’s mogen de fietsers niet inhalen. De maximum snelheid is er 30 kilometer per uur.