Fietser (64) levensgevaarlijk gewond bij ongeval: Stationsstraat twee uur lang afgesloten

17 september 2019

In de Stationsstraat in Oostrozebeke is dinsdagvoormiddag een fietser van 64 uit de gemeente levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval. Hij kwam er in botsing met een auto.

Het ongeval gebeurde iets voor tien uur in nog onbekende omstandigheden. De fietser, een man uit Oostrozebeke, kwam er in de Stationsstraat in botsing met een auto. Het slachtoffer kreeg ter plaatse de dringendste zorgen toegediend en werd vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht. De automobilist bleef ongedeerd. De Stationsstraat bleef ongeveer twee uur lang plaatselijk afgesloten voor alle verkeer. Het parket van Kortrijk stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om het ongeval te reconstrueren.