Fietsende burgemeester van Oostrozebeke is fiets kwijt: “Ik kreeg hem van mijn kinderen op mijn vijftigste verjaardag en was er heel gehecht aan” Sam Vanacker Valentijn Dumoulein

07 maart 2020

18u51 18 Oostrozebeke De fiets van de burgemeester van Oostrozebeke is gestolen. Burgemeester Luc Derudder, nota bene altijd op de fiets te spotten en daardoor in eigen gemeente bekend als ‘de fietsende burgemeester’, is er het hart van in.

Luc Derudder (Oostrozebeke.nu) had zaterdagmiddag rond 15 uur zijn fiets geparkeerd in de fietsenstalling aan OC Mandelroos, waar het oudercomité van de Mandelbloesem een tweedehandsbeurs voor kinderspullen organiseerde. Toen de burgemeester om 15.30 uur terug buiten kwam, was zijn fiets verdwenen. Een heel pijnlijk verlies, want Luc Derudder staat in zijn gemeente net bekend omwille van het feit dat hij overal heen fietst. Hij maakt er namelijk een punt van om altijd aanspreekbaar te zijn en het leverde hem zelfs de bijnaam de ‘fietsende burgemeester’ op.

Hij rijdt al tien jaar fantastisch. Ik hou van die fiets. Het is ook mijn enige fiets. Fietsende burgemeester Luc Derudder

Niet gesloten

“Ik was heel gehecht aan die fiets. Ik kreeg hem cadeau van mijn kinderen op mijn vijftigste verjaardag en rij er al bijna tien jaar mee rond. Het is een Achiellefiets en hij rijdt nog steeds fantastisch. Ik hou van die fiets. Het is ook mijn enige fiets. Ik ben erg ontriefd en hoop van harte dat ik hem terug krijg”, zegt de burgemeester, die wel toegeeft dat hij de fiets niet had gesloten. “Meestal sluit ik de fiets, maar niet altijd. Dit keer zat het sleuteltje van het slot nog in een zak van mijn andere jas, dus was hij niet gesloten. Geluk bij een ongeluk is wel dat er niks van al te grote waarde in de fietstassen zit. Ik kwam net van mijn kantoor en daar had ik een paar dingen uit de tas gehaald en op mijn bureau gelegd. Wel zaten mijn handschoenen, muts en sjaal nog in de tas.”

Tip

De burgemeester kreeg ondertussen al een tipje binnen over de vermeende dief. “Iemand denkt dat ze een tiener van een jaar of vijftien gezien hebben met mijn fiets. Die info heb ik ook aan de politie doorgegeven, maar meer weet ik voorlopig niet. Ik hoop echt dat ik hem terug krijg. Mijn jongste dochter postte ondertussen een oproep op sociale media in de hoop dat we hem terug vinden. Allerlei scenario’s spoken al door mijn hoofd. Wat als de dief mijn fiets ergens in het water gooit? Of de onderdelen verkoopt? Ik mag er niet aan denken.”

Wie de bekendste fiets van Oostrozebeke denkt gezien te hebben, kan contact opnemen met Luc Derudder op 0479/08.94.74.