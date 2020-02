Feestjaar 2020 centraal in nieuwe shows dansschool Nele Valentijn Dumoulein

25 februari 2020

14u46 0 Oostrozebeke Dansschool Nele pakt naar jaarlijkse gewoonte eind februari en begin maart uit met een reeks van acht shows. Daarin tonen de achthonderd leerlingen van de Oostrozebeekse school in cultuurhuis De Leest in Izegem wat ze het voorbije dansjaar allemaal leerden. Centraal thema dit keer is feestjaar 2020.

“Met dat feestjaar bedoelen we niet alleen de gewone feestdagen die in een jaar de revue passeren, maar ook dagen met een speciale betekenis”, zegt danslerares Nele Uyttenhove.” Het leuke is dat geen enkele show dezelfde is. Er komen steeds verschillende groepen en dansers aan bod. “Zo maak je op vrijdagavond het meeste kans om onze meer ervaren showteams aan het werk te zien, terwijl zondag in de voor- en namiddag de dansertjes vanaf 3 jaar en wat ouder centraal staan. We streven elk jaar naar één groot toonmoment om het grote publiek te showen wat de dansers het voorbije seizoen allemaal geleerd hebben. We mogen dat al voor het tiende jaar op rij in cultuurhuis De Leest doen.”

De shows vinden plaats op vrijdag 28 en zaterdag 29 februari, op zondag 1 maart en op vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 maart. De precieze timing en prijzen vind je via www.dansschoolnele.be.