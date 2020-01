Even paniek door sissend geluid aan gascabine op school VHS

20 januari 2020

18u09 0 Oostrozebeke De brandweer moest maandag rond 10.30 uur uitrukken naar de Wielsbekestraat in Oostrozebeke, voor een mogelijk gaslek aan vrije basisschool Mandelbloesem. Gelukkig bleek het om vals alarm te gaan.

De directrice had een sissend geluid gehoord toen ze langs een gascabine passeerde aan de ingang van de school. Ze wilde geen risico nemen en belde naar netwerkbeheerder Fluvius. Daar beloofde men een technicus langs te sturen. Toen die een half uur later nog niet ter plaatse was, belde de directrice opnieuw naar Fluvius. Daar kreeg ze te horen dat de technicus op weg was naar Oostrozebeke, maar gaf men ook de raad om toch maar de brandweer te bellen. “Toen we aankwamen, was de technicus er ook al”, zegt overste Wim Decoopman van de brandweer in Ingelmunster. “Metingen aan de gascabine leverden niks verontrustends op. We vermoeden dat het sissend geluid veroorzaakt is door de ontspanning van gas, iets technisch dat ervoor zorgt dat gas onder de juiste druk terechtkomt waar het hoort terecht te komen. Mogelijk was dat geluid iets scherper dan anders door een hoger verbruik door de kille temperaturen.”