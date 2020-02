Elise is amper 9 en al West-Vlaams kampioene pistoolschieten Valentijn Dumoulein

27 februari 2020

13u05 0 Oostrozebeke Ze begon amper drie maanden geleden met trainen en op haar eerste wedstrijd was het al meteen beet: Elise Debo (9) mag zich in haar leeftijdscategorie West-Vlaams kampioene pistoolschieten noemen. Een goede start, maar de ambities liggen hoger. Met de hulp van trainster en drievoudig Belgisch juniorkampioene Emmely Remaut hoopt ze later dit jaar ook op Vlaamse en nationaal niveau te schitteren.

Papa Davy kwam sporadisch al eens recreatief schieten bij de Sint-Hubertusschuttersclub in Beveren-Leie, maar de passie voor het pistoolschieten kwam er bij Elise pas echt toen ze Emmely Remaut uit Lendelede (26), een goede vriendin van haar ouders, eens aan het werk zag op een wedstrijd. “Ik wou het meteen ook eens proberen en dus zijn we in december voor het eerst gaan oefenen”, zegt Elise, die met haar mama Brenda en papa Davy in Oostrozebeke woont. “Ik had meteen de smaak te maken. Je moet voor deze sport zeer geconcentreerd zijn en dat kan ik wel goed. Ik hou vooral van het precies mikken op doel. We schieten telkens reeksen van 3 met tien schoten, met uiteraard de bedoeling om zoveel mogelijk in de roos te schieten.”

Duiveltjes

Elise zit bij de duiveltjes, de jongste leeftijdscategorie van 9 tot 11 jaar. In onze provincie en bij uitbreiding Vlaanderen zijn er niet zo heel veel kinderen die de hobby beoefenen, maar in Wallonië is ze wel populairder. “We merkten al vlug dat Elise aanleg voor de sport heeft”, zegt Emmely, die meteen besloot haar ook te gaan trainen. “We wilden bij wijze van proef eens zien hoe ze het er op een officiële wedstrijd van af zou brengen. Recent was het zover in Zwevegem en ze zette er een mooi resultaat van 235 op 300 neer. Meteen goed voor de titel van provinciaal kampioen op de tien meter en daar zijn we uiteraard blij mee. We moesten door problemen met de computer die score bij houdt ook lang wachten, maar ze bleef desondanks bestand tegen de druk die er mee gepaard gaat.”

Emmely, ziet dan ook een grote toekomst voor Elise. “We zijn er vroeg bij, wat betekent dat we nog veel kunnen trainen en bijschaven. Ik kan nu al zeggen dat ze een uitstekende precisie heeft en er schuilt ook een competitiebeest in haar. Er zit veel potentieel in. We werken nu al toe naar het Vlaams kampioenschap in Mechelen in april en later op het jaar willen we ook een kans wagen op het Belgisch kampioenschap. Daar zal de kans op stress iets groter zijn, dus het blijft afwachten wat die factor met haar zal doen, maar ik heb er wel vertrouwen in. En ja, ik durf al luidop dromen: het moet volgens mij nipt mogelijk zijn om een gooi te doen voor een ticket voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.”

Luchtdruk

Papa Davy loopt nog niet zo hard van stapel, maar is blij dat Elise een goede trainster heeft gevonden. “Emmely is viervoudig Belgisch kampioene bij de junioren en na een pauze van vier jaar is ze terug actief in de sport. Ze kon geen beter voorbeeld hebben en kijkt dan ook naar haar op. De tips die zijn kan geven zijn zeer belangrijk.” Dat pistoolschieten als sport minder bekend en dus ook minder geliefd is, neemt het trio er bij. “Veel mensen associëren pistoolschieten met negatieve zaken, maar wij zien dit net als iets positiefs waar ze nog kan in groeien. Het gaat bovendien om pistolen met luchtdruk.”

Dat niet alle kinderen van haar leeftijd dezelfde hobby hebben, vindt Elise niet erg. “Ik vind het net leuk dat ik dit kan doen”, zegt ze. “Klasgenootjes vinden het alvast cool wat ik doe. En dat er niet veel meisjes aan pistoolschieten doen is ook niet waar. Kijk maar naar hoe lang Emmely dit al doet.” Op de club wordt het meisje alvast op handen gedragen. “Ze is hier een beetje een lokale vedette en iedereen duimt natuurlijk voor haar, wat natuurlijk heel fijn is”, besluit Davy.