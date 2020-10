Eetcafé Centraal mag langer open blijven, maar sluit toch om 23 uur de deuren: “Uit solidariteit met andere zaken” Valentijn Dumoulein

07 oktober 2020

16u43 0 Oostrozebeke De nieuwe coronamaatregel die stelt dat cafés vanaf vrijdag maar tot 23 uur mogen openblijven is niet van toepassing op Café Centraal op de Markt van Oostrozebeke. Toch gaat het eetcafé voortaan al op dat tijdstip de deuren sluiten, uit solidariteit met andere horecazaken in de gemeente.

“Omdat je hier maaltijden kan verkrijgen mogen we tot 1 uur ’s nachts openblijven”, zegt Aad De Marez, die het café samen met kompaan Maarten Vanlerberghe uitbaat. “De strengere regels voor cafés zijn dus voor ons niet van toepassing, maar toch gaan we vanaf deze week al onze deuren om 23 uur sluiten. Dat doen we vooral uit solidariteit met andere caféhouders in Oostrozebeke, maar ook om een aanzuigeffect te vermijden. Wie iets komt eten, kan anders al te makkelijk nog wat blijven plakken, al dan niet met een hapje en drankje erbij. Ik denk persoonlijk dat het vroegere sluitingsuur geen grote impact zal hebben. Dat er voortaan maar vier personen aan één tafel mogen zitten, zal wel een verschil maken.”

Ondanks het feit dat Aad nu een regel toepast die voor zijn zaak niet geldt, vindt hij die ook niet onderbouwd genoeg. “Als ik de kersverse minister van Volksgezondheid hoor zeggen dat sommige cafés een broeihaard zijn, dan vraag ik mij af waarop hij zich baseert. We moeten bijvoorbeeld fiches met contactgegevens van klanten bijhouden, maar die zijn nog nooit door iemand opgevraagd. Als je dan kijkt naar de coronacijfers in Oostrozebeke, dan vind ik toch dat je een onderscheid moet kunnen maken tussen een klein dorp en een grote stad. De voorbije twee weken waren hier amper vier bevestigde coronagevallen. Toch ga ik nu dat sluitingsuur van 23 uur hanteren, maar meer uit bezorgdheid om het gevoel van onze sector kracht bij te zetten.”