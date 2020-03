Drie maanden rijverbod en alcoholslot voor automobilist met 3,15 promille LSI

12 maart 2020

14u12

Bron: LSI 0 Oostrozebeke De Kortrijkse politierechter heeft een 59-jarige automobilist uit Oostrozebeke een rijverbod van drie maanden en een boete van 1.600 euro opgelegd. Ook krijgt hij voor een jaar een alcoholslot opgelegd.

Op 23 maart 2019 werd G.L. in Oostrozebeke betrapt met 3,15 promille alcohol in het bloed. En dat was niet voor het eerst, zo bewees een eerdere veroordeling voor alcoholintoxicatie in 2017. Als hij zijn rijbewijs terug wil, zal hij opnieuw moeten slagen voor zijn theoretisch en praktisch rij-examen en medische en psychologische proeven.