Drie jaar na de ‘schlagermoord’: onderzoek nog altijd niet afgesloten Hans Verbeke

13 november 2019

14u05 5 Oostrozebeke Het assisenproces rond de moord op Roland Roelens (66) uit Oostrozebeke is drie jaar na de feiten nog altijd niet in zicht. Net voor het zover zou komen, vroeg een advocaat extra onderzoek naar de rol van een schilder uit Pittem. Het parket ziet de man nu plots als betrokkene bij de moord. “Maar hij heeft er helemaal niks mee te maken”, zegt zijn advocaat.

Op 29 oktober 2016 vond de politie in residentie Ter Ginste in Oostrozebeke het lijk van Roland Roelens, schlagerfan en medewerker van de lokale radiozender Molenland FM. Het lichaam vertoonde meer dan vijftig messteken en lag al meer dan een dag in een grote plas bloed. Onderbuur Nico T. (40) had de politie verwittigd, maar al snel werd duidelijk dat net hij Roelens om het leven had gebracht. Ook had hij bij de man een brandkoffer met daarin achtduizend euro gestolen. T., een zwaarlijvige diabetespatiënt, vloog in de cel, maar overleed daar enkele dagen later.

Ook echtgenoot, dochter en zoon in verdenking

Anderhalve maand later vlogen zijn echtgenote Christelle V. (49), dochter Melissa T. (23) en oudste zoon A. (toen 16) in de cel tralies of in een gesloten instelling. Volgens het gerecht beraamden ze samen de moord, waren ze op de plek van de misdaad of waren ze minstens van de moordplannen op de hoogte. Toen hij naar het appartement trok van Roland Roelens hield Nico T. een mes verborgen in zijn handpalm. De rest van zijn gezin beweert dat ze daar niks konden aan doen omdat ze onder druk stonden van hun vader en echtgenoot.

Schilder ontkent betrokkenheid

Moeder en dochter zijn ondertussen al twee jaar vrij. De jonge vrouw is zelf moeder geworden, werkt en heeft een nieuw leven opgebouwd. Zoon A., nu 18, moet tot zijn 21ste in een gesloten instelling blijven. De tiener was er bij of stond op de uitkijk toen zijn vader de moord pleegde.

En dan is er nog Pedro B. (45), een schilder uit Pittem die in 2017 twee maanden in voorhechtenis zat. Hij wordt ervan verdacht bebloede kledij te hebben verbrand, op vraag van Nico T., met wie hij bevriend was. B. zou ook geholpen hebben om met een slijpschijf de gestolen brandkoffer te openen en zou in de buit gedeeld hebben. De man ontkent echter alle aantijgingen.

Extra onderzoek gevraagd

Normaal zou de raadkamer in Kortrijk al beslist hebben of de betrokkenen naar het hof van assisen worden doorverwezen, maar advocaat Filip De Reuse, die de belangen verdedigt van Pedro B., steekt daar nu een stokje voor. Hij vraagt extra onderzoek. “Veel kan ik daar niet over kwijt, maar ons initiatief is ingegeven door het feit dat het parket voor mijn cliënt de buitenvervolgingstelling vraagt voor heling, maar hem wel verdenkt van betrokkenheid bij roofmoord, terwijl mijn cliënt daar niks mee te maken heeft.”

Onbepaald uitgesteld

Door het verzoekschrift van De Reuse heeft de raadkamer besloten de zaak onbepaald uit te stellen. “Het is nu aan de onderzoeksrechter om te antwoorden op onze vraag”, zegt de advocaat. “Hij kan het extra onderzoek helemaal of deels toestaan, maar ook weigeren. Tegen zijn beslissing is beroep mogelijk bij de kamer van inbeschuldigingstelling en kan later zelfs cassatieberoep aangetekend worden.”