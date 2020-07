Dentergem en Oostrozebeke starten bescheiden vorm van contacttracing Valentijn Dumoulein

31 juli 2020

14u55 0 Oostrozebeke De gemeentebesturen van Oostrozebeke en Dentergem gaan voortaan samenwerken om informatie over coronapatiënten uit te wisselen.

“Het is niet de bedoeling dat we dit volledig in handen nemen”, zegt de Dentergemse burgemeester Koenraad Degroote (Eendracht). “Het zal afhangen van de info die we binnen krijgen om te zien of we er iets mee kunnen aanvangen. We hebben alvast samengezeten met huisartsen uit beide gemeentes en zij gaan Covid-19-patiënten nu vragen of zijn hun info rechtstreeks aan ons mogen geven. Als ze die gegevens willen delen, krijgen we er rechtstreeks zicht op en dat is uiteraard makkelijker om aan contacttracing te doen.”

Over waarom enkel Dentergem en Oostrozebeke samenwerken en ze er niet meer gemeentes bij betrekken, is de burgemeester duidelijk. “Dat kent zijn oorsprong in het begin van de coronacrisis. We hebben toen samen triageposten opgericht en dat heeft goed gewerkt, dus willen we op dat elan verder gaan.”