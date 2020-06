Coronanoodfonds: zoveel geld krijgt jouw gemeente Valentijn Dumoulein

03 juni 2020

De Vlaamse regering maakt de komende tijd 87 miljoen euro vrij voor lokale sport-, jeugd- en cultuurverenigingen die door de coronacrisis heel wat inkomsten mislopen hebben. Bedoeling is om het sociaal weefsel weer te doen heropleven. Het geld stroomt door naar de gemeentes, die er afzonderlijk mee aan de slag kunnen. Lees hier hoeveel Izegem, Ingelmunster, Oostrozebeke en Lendelede krijgen.

Corona hakte de voorbije maanden hard in op het verenigingsleven. Vele lokale sportclubs, toneelgezelschappen of jeugdverenigingen zagen heel wat inkomsten verloren gaan. Een eetfestijn, een lokale wafelverkoop of een jaarlijks theateroptreden geven hen in normale omstandigheden de nodige zuurstof om doorlopende uitgaven te kunnen bekostigen. “We weten dat we met deze impuls niet alle kosten kunnen mee dekken”, zegt bevoegd Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) “Maar het is in de eerste plaats een appreciatie voor de belangeloze inzet van zovele Vlamingen.”

Het geld zal doorgestort worden via het Gemeentefonds naar de gemeentebesturen. Ongeveer 600.000 euro gaat naar vier gemeenten in de regio Izegem. Elke gemeente kan zelf beslissen hoe ze de verenigingen ondersteunt.Voor Izegem gaat het om 310.704,04 euro. De stad ging normaal gezien deze week zijn relanceplan voor de lokale economie bekendmaken, maar trekt nu iets meer tijd uit om het extra geld in dat plan te integreren. Ingelmunster krijgt 127.679,34 euro toebedeeld. ““Deze extra middelen zijn voor veel van onze verenigingen de redding om te kunnen blijven voortbestaan en zo het sociale weefsel in Ingelmunster mee vorm te geven”, reageren cultuurschepen Nadine Verheye en sportschepen Jan Rosseel (beiden N-VA). Voor Oostrozebeke gaat het om 86.600,06 euro. Lendelede krijgt dan weer 78.098,52 euro.