Chocoladebedrijf Saverde krijgt Vlaamse steun voor verhuis naar Ingelmunster Valentijn Dumoulein

27 november 2019

16u45 6 Oostrozebeke Ziet u ergens een stukje eetbare decoratie van chocolade op een lekkernij, dan is de kans groot dat ze afkomstig is van het Oostrozebeekse Saverde. Het bedrijf specialiseert zich in de decoratie, garnituur en afwerking van onder andere pralines of kerststronken. De zaken gaan goed en om aan de vraag te kunnen voldoen dringt een verhuis naar een groter gebouw in Ingelmunster zich op. De Vlaamse overheid voorziet daarvoor 147.000 euro aan subsidies.

Chocolatier Steve Verschoore en Ann Deprez begonnen in 2003 met het maken van decoraties voor de chocoladesector. Vorig jaar versterkte Tom DeGres het team van zaakvoerders, met als doel om mee de uitbreiding van de zaak in goede banen te leiden. “Chocolade is nog steeds een van de grootste visitekaartjes van ons land, dus de zaken lopen goed”, vertelt hij. “We maken allerlei decoratiestukken uit eetbare chocolade, van prints op pralines tot sterretjes voor een kerststronk. We leveren ook kant-en-klare bedrukte chocolade en voorzien creaties van eetbare inkt. Het gaat om werk op maat voor onze klanten. Dat is soms zo specifiek dat we daar onze eigen machines voor moeten ontwikkelen”

Tegen 2023 willen we ons personeelsbestand van 14 naar 30 mensen uitbreiden. Dat betekent meteen ook een uitbreiding van ons aanbod.” Tom DeGres

Wereldwijd klanten

De klanten van Saverde zijn over de hele wereld verspreid en bevinden zich in allerlei sectoren. “Ze variëren van bakkerijen en patissiers tot grote distributeurs en pralineproducenten”, vertelt Tom. “Uit discretie kunnen we geen namen noemen, maar de vijf grootste chocoladeproducenten van ons land zitten daar bijvoorbeeld bij. Voor ons en onze werknemers is het altijd leuk naar het buitenland op reis te gaan en dan plots een van onze producten in de etalage van een speciaalzaak te spotten. Zo kreeg ik recent op een vlucht nog een praline aangeboden waar wij de print voor geleverd hebben.” Tegenwoordig houdt ze ook rekening met allergenen.

Verhuis naar Ingelmunster

“De vraag groeit, wij blijven ons specialiseren en daarom drong een verhuis naar een groter pand zich op”, zegt Tom. “We verhuizen begin volgend jaar naar het voormalige pand van Jaritex (onderdeel van matrassenproducent Revor Group – nvdr.) op de Ingelmunsterse industriezone in de Deefakkerstraat. We palmen er twee derde van de gebouwen in. We beschikken er over een loods van 10.000 m ² en dat is vier keer meer dan we hier in de Ingelmunstersteenweg in Oostrozebeke gewend zijn. De eerste 4.000 m² maken we nu al klaar voor gebruik. We krijgen er niet alleen meer plaats om onze machines te zetten, maar tegen 2023 willen we ons personeelsbestand van 14 naar 30 mensen uitbreiden. Dat betekent meteen ook een uitbreiding van ons aanbod.”

Vlaamse subsidies

Aan de verhuis en uitbreiding hangt een prijskaartje van 2,5 miljoen euro vast. De Vlaamse overheid geeft via het Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemen daar een financieel duwtje van 147.000 euro in de rug voor. “Het dossier voorbereiden vergde vijf maand werk, maar we zijn blij met de steun die we daardoor krijgen”, aldus Tom. “In eerste instantie stomen we alles klaar om de productie daar begin volgend jaar aan de slag te kunnen. Op iets langere termijn volgt dan de afwerking van de buitenkant van het gebouw.”