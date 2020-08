Cateraar en cafébaas lanceren met La Fin de l’Été een zomerse gastentafel Valentijn Dumoulein

24 augustus 2020

16u44 5 Oostrozebeke De horeca beleeft door de coronacrisis moeilijke tijden, maar Oostrozebekenaren Maarten Vanlerberghe en Ward Van Severen blijven niet bij de pakken zitten. De cafébaas en cateraar slaan de handen in elkaar en gaan in september de zomerse gastentafel La Fin de l’Été organiseren.

Maarten baat al een paar jaar met Aad De Marez het gezellige café Centraal in het centrum van de gemeente uit, terwijl Ward in het dagelijkse leven actief is met Ward Catering. “Met deze zomerse gastentafel in de laatste week van de weerkundige zomer willen we deze coronazomer afsluiten met iets leuks”, legt Maarten uit. “De coronacrisis heeft de catering- en evenementensector zwaar getroffen. Als cateraar zien wij heel wat familiefeesten en evenementen afgelast. Dat maakt 2020 spijtig genoeg een jaar om snel te vergeten”, zegt Ward. “Zeker cateraars moeten in deze periode creatief zijn. Het leek ons dan ook leuk om samen iets te doen, waarna La Fin de l’Été was geboren.”

Van woensdag 16 september tot en met zondag 20 september herbergt café Centraal op de Markt 12 deze zomerse gastentafel. De traditionele bistrokaart verdwijnt voor een week en maakt plaats voor iets anders. Ward en Maarten serveren zowel ’s middags als ’s avonds enkele leuke gerechtjes. ’s Avonds wordt telkens een viergangendiner geserveerd.” Reserveren kan op 056/49.37.39, via info@cafecentraal.be of op de Facebookpagina van café Centraal.