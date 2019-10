Cascade nodigt The Snow Monkeys uit op Blues Night Valentijn Dumoulein

31 oktober 2019

15u21 0

Cultuurvereniging Cascade organiseert op zaterdag 2 november een Blues Night in ontmoetingscentrum Mandelroos. Die avond nodigen ze The Snow Monkeys uit Meulebeke uit om een portie blues van de bovenste plank te brengen. De toegang is gratis en de deuren openen vanaf 20.30 uur. Later op de maand – op 22 en 23 november organiseert Cascade ook de Week van de Smaak. Op deze culinaire happening in de parketzaal van het ontmoetingscentrum maak je dit keer kennis met gerechten uit onder andere Indonesië, Estland en China. Elke avond zijn er vier exotische eetkraampjes voorzien. Eind dit jaar volgt dan nog het Winterstand, een exotische cocktailbar aan de Markt.