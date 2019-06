Café Centraal opent de deuren: van ‘mussenpootjes’ tot Platsepissers en Ginstepoepers Valentijn Dumoulein

14 juni 2019

13u28

Bron: Valentijn Dumoulein 50 Oostrozebeke Na enkele jaren leegstand opent voormalig restaurant Ter Helme opnieuw de deuren als Café Centraal. Maarten Vanlerberghe (27) roert er in de potten en leidt er alles met goede vriend Aad De Marez (28) in goede banen. Het duo gaat niet alleen voor het interieur, maar ook op zijn menukaart voor wat couleur locale.

Wie in Café Centraal op de Markt 12 binnen stapt, merkt meteen dat de uitbaters een neus voor nostalgie hebben. Aan de muur prijken allerlei spullen die naar een interieur van weleer verwijzen. “We zijn in Gent langs geweest bij een man die nog de decorstukken voor televisieprogramma’s als Lili en Marleen en Allo ‘Allo! Geleverd heeft”, vertelt Aad. “Hij kon ons aan heel wat mooie decorstukken helpen en zelf hebben we er nog wat lokale spulletjes bijgestopt, zoals borden met opschriften uit Oostrozebeke.”

‘Mussenpootjes’

De menukaart is ook behoorlijk origineel en ziet er uit als een oud schoolschriftje. Daar prijkt alvast een opvallende suggestie: ‘mussenpootjes’. “Het gaat om een eigen recept van kippenboutjes gegaard in eendevet”, gaat Aad verder. “De naam verwijst naar burgemeester Vanacker die in de oorlogsjaren nog mussen gegeten zou hebben om niet te moeten sterven van de honger. Later introduceerde burgemeester Lieven Demedts dan weer een mussenworp in onze gemeente en wilde hij er een mussendorp van maken. Wij willen met die ludieke benaming dat vergeten stukje geschiedenis terug onder de aandacht brengen.”

Oostrozebeke Ginstepoeper of Platsepisser

Andere opvallende benamingen op het suggestiebord en de shirts van de heren zijn ‘Platsepisser’ en ‘Ginstepoeper’ “Dat zijn benamingen die mensen van de wijk de Ginste en uit het centrum elkaar gaven”, knipoogt Maarten. “We zijn elk van een van die locaties afkomstig en gekscheren daar wat mee. Ze verwijzen telkens naar twee verschillende suggesties op onze kaart.”

Maarten volgde een koksopleiding aan Spermalie en Aad volgde een bieropleiding in avondonderwijs. Maarten staat voltijds in de zaak, Aad combineert het met zijn werk bij bank ING. “We zijn met een praat- en eetcafé gestart omdat Oostrozebeke daar in onze ogen nood aan had”, zegt Aad. “Mensen kunnen hier op woensdag en donderdag van 11 tot 21.30 uur terecht, op vrijdag en zaterdag tot middernacht en op zondag tot 21.30 uur.”

Meer info via de Facebookpagina Café Centraal.