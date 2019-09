Café Centraal even dicht na waterlek LSI/VDI

31 augustus 2019

13u22 4 Oostrozebeke In het centrum van Oostrozebeke moest praat- en eetcafé Café Centraal het hele weekend de deuren dicht houden door een waterlek aan de nutsvoorzieningen voor de deur.

Maarten Vanlerberghe (27) en Aad De Marez (28) openden in juni eetcafé Café Centraal op de Markt in Oostrozebeke, in het pand van voormalig restaurant Ter Helme. Toen ze zaterdag rond 7 uur aan de zaak arriveerden, merkten ze op dat de grote bouwput voor de deur vol water stond. Dat bleek ook gevolgen te hebben voor hun eetcafé. “De kelder stond meer dan twee meter hoog onder water”, zegt Aad. “Daardoor zijn onze tapinstallatie en drankvoorraad vernield. Het water heeft ook kortsluiting veroorzaakt, waardoor onze diepvriezers en frigo’s niet meer werken. Dit weekend blijven we dus dicht. Alle reservaties zijn afgebeld. Een domper na onze eerste drie succesvolle maanden.”

De brandweer kwam de kelder leegpompen, een privéfirma pompte de bouwput leeg en De Watergroep ging op zoek naar het lek. Volgens De Watergroep ging het om een spontane breuk. De herstelling was tegen zaterdagmiddag afgerond. Tot dan moesten bewoners rond de Markt en de Hoogstraat het zonder leidingwater stellen.