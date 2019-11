Buurt- en straatfeesten krijgen voortaan subsidie Valentijn Dumoulein

28 november 2019

11u54 0 Oostrozebeke Het gemeentebestuur voert een subsidie in om buurt- en straatfeesten te ondersteunen. Oostrozebekenaren die een activiteit willen organiseren om mensen uit hun buurt of straat samen te brengen en zo de sociale contacten willen aanmoedigen, kunnen de subsidie aanvragen.

Volgens de gemeente zorgen buurt- en straatfeesten voor een verbetering van het gemeenschapsgevoel en de bevordering van ontmoetingen. De toekenning van de subsidie is gebonden aan een reglement. Privéfeesten, familiefeesten en activiteiten met een winstoogmerk zijn uitgesloten. Het organiserend comité moet er zich wel toe verbinden zich te houden aan de administratieve voorschriften. De vereniging die een subsidie aanvraagt, moet woonachtig of sterk betrokken zijn bij een bepaalde straat, buurt of wijk. De subsidie wordt vastgesteld op basis van het aantal huisnummers in de straat of buurt. Ze gaat van honderd euro voor vijftig woningen tot vijfhonderd euro voor achthonderd woningen en meer. De subsidie kan nooit meer dan de effectieve kosten dekken.

